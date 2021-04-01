شكرا لقرائتكم خبر عودة الصافرة الأجنبية للإمارات بعد غياب ربع قرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب صحيفة (البيان) فإن المباراة التي تقام على ملعب نادي الشارقة، سوف تشهد عودة الحكام الأجانب، بعد غياب استمر نحو ربع قرن، إذ ستتم الاستعانة بطاقم تحكيم متميز أوروبي لإدارة المباراة.
وستقوم لجنة الحكام الجديدة، بمخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية لترشيح حكام لإدارة نهائي كأس الخليج العربي.
وفي حال نجحت التجربة ستتم الاستعانة بطاقم آخر لإدارة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة التي ستجمع أيضا شباب الأهلي مع النصر المقرر أن تقام يوم 16 أو 17 مايو المقبل.
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