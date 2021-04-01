مواجهات مصيرية للفرق العربية بأبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخوض الفرق العربية مواجهات مهمة ومصيرية من أجل التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عندما تلعب في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات التي تنطلق اليوم.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة عربية بين المريخ السوداني وضيفه الأهلي المصري، بينما يلتقي سيمبا التنزاني مع ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية غدا.

ويتصدر سيمبا الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام الأهلي الثاني، في حين يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بأربع نقاط، ويقبع المريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبعدما ضمن الترجي التأهل، تشهد المجموعة الرابعة لقاء مولودية الجزائر وضيفه الزمالك المصري، في حين يحل الفريق التونسي ضيفا على تونجيت السنغالي.

ويتربع الترجي على الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام المولودية الثاني، في حين يحتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين، وتونجيت أخيرا بنقطة.

ويكفي المولودية التعادل للتأهل.

في المقابل، يطمح الزمالك للفوز الأول لإحياء آماله.

ويسعى الترجي لإحكام قبضته على الصدارة عندما يواجه مضيفه تونجيت في مهمة سهلة.

في المجموعة الثالثة، يخرج الوداد البيضاوي لملاقاة مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في حين يلتقي بيترو أتلتيكو الأنجولي مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني.

ويتصدر الوداد الترتيب برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 5 نقاط عن حوريا وكايزر تشيفز، بينما يتذيل بيترو أتلتيكو بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثانية، التي ضمن صن داونز صدارتها، يخوض الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري مواجهتين مهمتين للإبقاء على آمالهما في الصعود.

ويواجه الهلال، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط ضيفه صن داونز المتصدر برصيد 12 نقطة.

أما شباب بلوزداد، الذي يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق المواجهات المباشرة خلف الهلال، فيلتقي مع ضيفه تي بي مازيمبي الأخير برصيد نقطتين.