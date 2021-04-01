شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتعهد لمحمد صلاح وليفربول بعدم تكرار أزمة مباراة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل أعضاء اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، واعتذروا له على المشهد الذى وقع عقب مباراة الفراعنة أمام جزر القمر باستاد القاهرة وتعهدوا له بعدم تكراره مستقبلا، كما سيتم إخطار ليفربول رسميا بنفس الأمر.

واعترف مسؤولو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، بوجود قصور بالتنظيم في مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمّم إفريقيا باستاد القاهرة وهو ما تسبب في المشهد الذى حدث بعدما دخل بعض الأفراد أرض الملعب للتصوير مع محمد صلاح.

وغادر محمد صلاح القاهرة الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر والتأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 ، حيث تربع الفراعنة على قمة المجموعة السابعة بـ12 نقطة.