شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: فيفا سيوافق على استمرار فرجانى ساسى مع الزمالك حتى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيوافق على استمرار فرجانى ساسى لاعب الزمالك مع ناديه حتى انتهاء الموسم الحالى فى 30 سبتمبر المقبل.
وأوضح مسؤولو الجبلاية أنهم بصدد مخاطبة الفيفا من أجل الحصول على موافقة منه على مد عقود جميع اللاعبين حتى 30 سبتمبر المقبل وليس يونيو فى ظل استكمال مسابقة الدورى والمقرر لها الانتهاء فى 30 سبتمبر المقبل.
وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك فى يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن التجديد حتى الأن، ما يجعل فرصة اللاعب فى الرحيل كبيرة مع نهاية عقده.
وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الفيفا سيوافق على مد عقد ساسى مع الزمالك حتى سبتمبر المقبل كما حدث مع أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، حيث تم مد عقده مع القلعة الحمراء الموسم الماضى حتى انتهاء الدورى قبل انتقاله إلى بيراميدز.
فيما تترقب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الكاف يفيد بتأكيد إقامة مباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل بالدوحة، حتى يتم إخطار النادى الأحمر بالقرار بشكل رسمى ومن ثم بحث أمر معسكر المنتخب المزمع اقامته فى فترة قريبة من هذا الموعد.
ويواجه مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر أزمة تتمثل في البحث عن موعد لتوقف الدوري من أجل المنتخب الأول لخوض مباراة ودية بمشاركة اللاعبين المحليين لتجهيزهم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
وتتمثل الازمة في موعد مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها حتى الأن يوم 28 مايو وتجمع الأهلي المصري و نهضة بركان المغربي ، حيث كان يدرس مسئولو الجبلاية إقامة التوقف يوم 28 على أن ينضم لاعبو الأهلي للمعسكر بعدها وخوض مباراة ودية للمنتخب التي يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة ، ولكن ضيق الوقت بسبب التوقف الدولي الرسمي المقرر له 31 مايو قد يمنع إنطلاق المعسكر يوم 28 ، ويدرس مسئولو الجبلاية إقامة المعسكر المحلي للمنتخب قبل موعد السوبر الأفريقي .
ويواجه اتحاد الكرة أزمة أخري تتمثل في كثرة الإيقافات الخاصة ببطولة الدوري في الفترة المقبلة خاصة أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب تمسك بإقامة معسكر بعيد عن التوقفات الدولية وخوض تجربة ودية من أجل تحسين الأداء بعد المستوي الذى ظهر عليه المنتخب في مباراة كينيا.