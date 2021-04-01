شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: فيفا سيوافق على استمرار فرجانى ساسى مع الزمالك حتى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيوافق على استمرار فرجانى ساسى لاعب الزمالك مع ناديه حتى انتهاء الموسم الحالى فى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أنهم بصدد مخاطبة الفيفا من أجل الحصول على موافقة منه على مد عقود جميع اللاعبين حتى 30 سبتمبر المقبل وليس يونيو فى ظل استكمال مسابقة الدورى والمقرر لها الانتهاء فى 30 سبتمبر المقبل.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك فى يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن التجديد حتى الأن، ما يجعل فرصة اللاعب فى الرحيل كبيرة مع نهاية عقده.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الفيفا سيوافق على مد عقد ساسى مع الزمالك حتى سبتمبر المقبل كما حدث مع أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، حيث تم مد عقده مع القلعة الحمراء الموسم الماضى حتى انتهاء الدورى قبل انتقاله إلى بيراميدز.

فيما تترقب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الكاف يفيد بتأكيد إقامة مباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل بالدوحة، حتى يتم إخطار النادى الأحمر بالقرار بشكل رسمى ومن ثم بحث أمر معسكر المنتخب المزمع اقامته فى فترة قريبة من هذا الموعد.