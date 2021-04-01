شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس خورشيد تظهر مع منتخب المصارعة بعد غياب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت ايناس خورشيد لاعبة منتخب المصارعة النسائية إلى تونس، قادمة من الولايات المتحدة ، استعدادا للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى تستمر حتى 5 أبريل الجارى .

ويأتى ظهور ايناس خورشيد بعد غياب منذ عام 2017 ، عندما شاركت فى معسكر دورة التضامن الإسلامى أذربيجان ، حيث تزوجت ، و انقطعت أخبارها بعد رحيلها للإقامة فى أمريكا ، لكنها عادت فى الفترة الأخيرة لخوض التدريبات، والاستعداد للعودة من جديد لممارسة لعبتها المفضلة، والتى طالما حققت فيها عدة ميداليات .

وغادرت صباح اليوم بعثة منتخب المصارعة إلى تونس للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد .

وتضم بعثة منتخب المصارعة كل من عمرو رمضان و فتحى طارق و جمال عبد الناصر و خالد مسعود و حسام مرغني و ضياء جودة فى المصارعة الحرة ، و فى الرومانية هيثم فهمى و وائل حمدى و محمد جبر و عبد اللطيف منيع وفى النسائية ندى مدنى و ايمان جودة و سمر حمزة وإيناس خورشيد .