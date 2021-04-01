الامارات | العنبري: الشارقة يفتقد لاعباً مؤثراً مثل سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة يفتقد لاعباً مؤثراً مثل سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري جاهزية فريقه للقاء المرتقب أمام بني ياس المتصدر بعد غد ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، لافتا إلى أن "الشارقة يفتقد لاعبا مؤثرا مثل المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، الذي يغيب عن صفوف الفريق بسبب المرض. وقال العنبري في المؤتمر الصحافي: سواريز دائما كان لاعبا مهما بالنسبة للشارقة، حتى خارج الملعب فإن الكل يحبه، وأتمنى عودته بأسرع وقت ممكن".

وأضاف العنبري" فترة توقف الدوري كانت جيدة للفريق الذي ستشهد صفوفه عودة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية بسبب الإصابات". وتابع" الفريق مطالب بتقديم مستوى جيد في الجولات الأربع المتبقية للدوري". وشدد على أنه ورغم أن نتائج الفريق لم تكن إيجابية في الفترة الماضية الا أن ثقته كبيرة في اللاعبين.

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