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الامارات | مدرب خورفكان: هدفنا الفوز على عجمان وبلوغ النقطة 24

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محمد فاضل - خورفكان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب خورفكان البرازيلي كايو عن أن "فريقه يستهدف الفوز على عجمان في المباراة التي ستقام ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، وبلوغ النقطة 24 ". وقال في المؤتمر الصحافي: ستكون مباراة صعبة على الفريقين، بسبب ظروف نادي عجمان الطامح للبقاء وتطلعات خورفكان بنيل نقاط ثمينة تساهم بتقدم الفريق.

وقال: نحن في المرحلة الاخيرة لمنافسات البطولة وتنتظرنا مباريات حاسمة وستكون مواجهات مباشرة ومنها بست نقاط. يذكر ان خورفكان في المركز العاشر برصيد 21 نقطة بينما عجمان في المركز ماقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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