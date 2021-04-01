الامارات | بالصور.. "هجن الرئاسة" تسيطر على "رموز" مهرجان أمير قطر في الشحانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "هجن الرئاسة" تسيطر على "رموز" مهرجان أمير قطر في الشحانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت مؤسسة "هجن الرئاسة" على ألقاب الأشواط الرئيسة (الرموز)، في مهرجان أمير قطر بالشحانية، اليوم، بعدما فازت بأربعة ألقاب في اليوم الختامي للمهرجان. وفازت هجن الرئاسة بالرموز الأربعة الكبرى للحيل والزمول، بعدما سجلت (مرضية) لهجن الرئاسة إسمها بأحرف من ذهب في سجل الفائزين، بالسيف الذهبي، بتتويجها بسيف أمير قطر، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12.11.85 دقيقة.

وتُؤّج (مزعل) لهجن الرئاسة أيضا، تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بالخنجر الذهبي للزمول مفتوح، أقوى أشواط الزمول في المهرجان السنوي الكبير، مسجلاً زمن 12.20.61 دقيقة. وفازت (سمحة) لهجن الرئاسة، بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري بالشلفة الذهبية للحيل عمانيات، مسجلةً 12.13.37 دقيقة. وفي رابع الألقاب اقتنص (الشهم) لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق بن زيتون، الخنجر الذهبي المخصص لأول أشواط اليوم الختامي، شوط الزمول عمانيات، محققاً 12.37.21 دقيقة.

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