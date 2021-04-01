شكرا لقرائتكم خبر عن النني يحصل على «هدية خاصة جدًا» من كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي على هدية خاصة جدًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، نشر صورتها على حسابه على «إنستجرام».

ونشر النني على حسابه عبر«ستوري إنستجرام» صورة لقميص رونالدو أرسله إليه نجم السيدة العجوز بتوقيعه، اليوم الخميس، فيما علق عليها قائلًا: «كم هي هدية جميلة.. شكرًا كريستيانو».

وشارك محمد النني في انتصار مصر على منتخب جزر القمر برباعية نظيفة في المباراة التي لعبت على استاد القاهرة، إذ شارك في المباراة كاملة وأستطاع تسجيل الهدف الأول، في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لصالح الفراعنة.

ويستعد النني للمشاركة مع أرسنال الأنجليزي، يوم السبت المقبل، في مواجهة مرتقبة أمام ليفربول في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز.

ويستعد أرسنال كذلك لمواجهة سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات ربع النهائي دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

هدية كريستيانو رونالدو لمحمد النني