شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته، اليوم الجمعة، على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في الخرطوم، استعدادا لمواجهة المريخ، غدا السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا. وينتظر أن يتضمن مران اليوم التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، في تطبيقها خلال اللقاء، بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباريات، وخاض الفريق مرانه الرئيسى، أمس، على ملعب الجوهرة الذي يحتضن اللقاء، وانضم والتر بواليا، مهاجم الفريق، إلى بعثة الفريق في السودان، أمس، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم بعثة الأهلى في السودان ٢٤ لاعبًا، هم: محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلى لطفى وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا. من جانبه، وجه خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، رئيس بعثة الفريق بالسودان، الشكر لطاقم السفارة المصرية، بقيادة السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، على المجهود الكبير الذي بذلته السفارة مع بعثة الأهلى. وأكد الدرندلى احترامه الكامل لنادى المريخ ومسؤوليه، وتقديره للاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة الأهلى في مطار الخرطوم الدولى من إدارة المريخ، ممثلة في «على أبشر»، نائب رئيس النادى. وقال الدرندلى إن بعثة الأهلى لم تواجه أي صعوبات منذ وصولها الأراضى السودانية، وهناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية بالخرطوم، ومسؤولى المريخ السودانى، في ضوء العلاقة الوطيدة بين الناديين.

وأوضح رئيس بعثة الأهلى في السودان أن مباراة المريخ ليست سهلة على الإطلاق. من جهة أخرى، يواجه الأهلى نظيره «نهضة بركان» يوم ٢٨ مايو في نهائى كأس السوبر الإفريقى.