شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. هنا جودة ليس لها الحق فى المشاركة بالأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم اتحاد تنس الطاولة الجدل الذي أثارته هنا جودة، لاعبة الأهلى والمنتخب الوطنى، مطالبتها بأحقيتها في المشاركة في أوليمبياد طوكيو، باعتبارها المصنفة الأولى سيدات، وكشف اتحاد تنس الطاولة لـ«المصرى اليوم» عن طريقة التأهل لأوليمبياد طوكيو، وقال إن هنا جودة ليس لها الحق من قريب أو من بعيد في المطالبة بالتأهل للأوليمبياد، وأن هناك حالة استياء شديدة من اللاعبة وزميلتها في الأهلى مريم الهضيبى، وأشاد الاتحاد بقرار مجلس الأهلى بمعاقبة اللاعبتين وإجبارهما على الاعتذار.

وقال مصدر بالاتحاد إن نظام التأهل للأوليمبياد يقضى بالتأهل من دورة الألعاب الإفريقية، التي استضافتها المغرب، وليس التأهل من بطولة إفريقيا للتنس أو بناء على التصنيف المحلى، وتابع المصدر: المتأهلون رسميا: من السيدات دينا مشرف ويسرا حلمى وسارة عبدالعزيز، وفى الرجال عمر عصر وأحمد صالح وخالد عصر وبالتالى هنا ليس لها الحق في التأهل، وألمح مصدر بالاتحاد إلى أن تدخلات أسرة هنا جودة ومطالبتهم بأمور ليست من حق اللاعبة تضر بها أكثر من نفعها، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بكافة طوائفه سعيد بإنجازات هنا وتألقها، والاتحاد داعم لها وينظر إليها على أنها مستقبل اللعبة، ولكن في نفس الوقت يرفض بشدة التجاوز، ومطالبة اللاعبة بالحصول على غير حقها. وفى ذات السياق، عقد وزير الرياضة جلسة سريعة مع اللاعبة، على هامش مشاركتها في حفل جوائز الأفضل، وعاتبها بشدة على عدم اتخاذ الطرق القانونية بالتواصل مع الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحاد، بدلا من اللجوء إلى السوشيال ميديا، خاصة أن كافة الهيئات داعمة لها.

وكانت اللاعبة نشرت عبر حسابها الرسمى: «نداء عاجل بأننى رغم كونى المصنفة رقم 1 على العالم تحت 15 سنة، والمصنفة رقم 1 في مصر في تنس الطاولة وعمرى 13 سنة فقط، لا أعرف لماذا حتى هذه اللحظة لم يقرر الاتحاد المصرى لتنس الطاولة سفرى إلى أوليمبياد طوكيو 2021». ورد النادى الأهلى على بيان اللاعبة بإيقافها وزميلتها منى الهضيبى.