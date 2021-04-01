شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مجموعة نارية بأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت، أمس، قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية، والتى أسفرت عن وقوع منتخبى مصر والبحرين في مجموعة نارية.

وتأهل 12 منتخبا إلى الدورة الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة بين 21 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين.

ووقع منتخب مصر بجانب البحرين في المجموعة الثانية، التي تضم الدنمارك بطلة العالم ووصيفتها السويد، بخلاف منتخب اليابان المستضيف، والبرتغال، وتضم المجموعة الأولى فرنسا بجانب إسبانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين والنرويج.

ويقام نظام منافسات كرة اليد بأوليمبياد طوكيو، حيث يتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائى، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، حيث يواجه أول المجموعة الأولى رابع المجموعة الثانية، وثانى المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى مع ثانى المجموعة الثانية، بينما يلتقى رابع المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية.