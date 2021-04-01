شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة لتحفيز لاعبي الزمالك على تخطي مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك مرانه الرئيسى، اليوم الجمعة، على ملعب 5 يوليو في الجزائر، والذى تقام عليه مباراة الزمالك والمولودية ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دورى المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى. وقرر باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فرض سياج من السرية على مران الفريق، منعاً لتسرب الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهما المواجهة للمنافس، خصوصاً أن كارتيرون يفكر في إجراء بعض التغييرات على الخطة والتشكيل لمباغتة الفريق الجزائرى ومحاولة تحقيق الفوز عليه في عقر داره والعودة من الجزائر بالنقاط الثلاث، وكلف كارتيرون حمادة الدالى، المدير الإدارى للفريق، بمطالبة مسؤولى ملعب المباراة بعدم السماح لوسائل الإعلام بحضور المران إلا في الربع الساعة الأولى من المران، والتى سيكتفى خلالها كارتيرون بإجراء تدريبات الجرى والإحماء. وغادرت بعثة الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك إلى الجزائر، أمس الخميس، بعد أداء المران قبل الأخير على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، حيث رفض كارتيرون أداء أكثر من مران في الجزائر، استعداداً للمواجهة، مما دفعه لتأجيل السفر إلى الجزائر من الثلاثاء إلى الخميس.

يأتى هذا في الوقت الذي رصدت فيه اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، مكافأة خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول وجهازهم الفنى في حالة تحقيق الفوز على مولودية الجزائر. وتأتى تلك الخطوة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز بعد تأزم موقف الزمالك في جدول المجموعة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين بقى بهما في المركز الثالث لجدول الترتيب.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل الإبقاء على أمل التأهل لدور الثمانية والانتظار لما ستفسر عنه مباريات الجولة الأخيرة لدورى المجموعات، خصوصاً أنه لايزال بصيص الأمل يداعب اللاعبين والجهاز الفنى، خصوصاً أن الفوز على المولودية سيفتح له باب الأمل من جديد في حالة فوزهم على فريق تونجيث السنغالى في القاهرة، ويبقى الأمر معلقا على مباراة الترجى والمولودية، والتى يمنى الزمالك نفسه فوز الترجى بها، خصوصاً أنه سيكون لديه من الدوافع الكثير الذي سيدفعه لتحقيق الفوز وإقصاء الفريق الجزائرى خارج البطولة. ووعدت اللجنة بصرف المكافآت للاعبين بصورة فورية في الجزائر عقب تحقيق الفوز مباشرةً من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم مباراة قوية والعودة بنقاط المباراة الثلاث إلى القاهرة. فيما يخضع محمد عبدالغنى، لاعب الفريق الكروى الأول، لاختبار طبى، اليوم الجمعة، وذلك بعد إصابته بكدمة في المران الختامى للفريق، أمس الخميس، قبل السفر للجزائر. ويحدد الاختبار الطبى مدى قدرة اللاعب على المشاركة في المران الأخير قبل مواجهة المولودية، غدا السبت، من عدمها.

ويلتقى الزمالك مع فريق مولودية الجزائر، في التاسعة مساء السبت، بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.