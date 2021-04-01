شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى يعود.. سموحة فى مواجهة صعبة أمام المقاصة ودجلة يلتقى بالإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى سموحة نظيره مصر المقاصة، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، حيث تعود منافسات البطولة المحلية بعد فترة التوقف الدولى. يدخل فريق سموحة اللقاء، تحت قيادة أحمد سامى، وهو يملك في جعبته 22 نقطة في المركز الثامن، وتفصله عن المركز الثالث 3 نقاط فقط، وحرص المدير الفنى للفريق السكندرى على تحفيز اللاعبين للشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة الفريق الفيومى والعودة للإسكندرية بالثلاث نقاط. وحث سامى لاعبيه، في الجلسة التي عقدها، على ضرورة اللعب بنفس الروح التي ظهروا عليها في مباراة أسوان الأخيرة، قبل توقف الدورى، وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وحذر المدير الفنى لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، خاصة أن هناك مدربا جديدا يقود المقاصة وطريقة اللعب ستختلف عن المباريات الماضية، وطالبهم بفرض سيطرتهم على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء. على الجانب الآخر، يدخل فريق مصر المقاصة بجهاز فنى جديد، بقيادة محمد عبدالعظيم «عظيمة»، بعد رحيل إيهاب جلال لتدريب فريق الإسماعيلى، حيث يسعى المدير الفنى الجديد للفريق الفيومى إلى تحقيق انطلاقة جيدة باقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل اكتساب الثقة لمواصلة مشواره هذا الموسم، حيث يحتل فريق المقاصة المركز السادس برصيد 24 نقطة.

وفى مباراة أخرى، يلتقى فريق وادى دجلة بنظيره الإنتاج الحربى، في الخامسة مساء اليوم، من منافسات الجولة ذاتها، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسن وضعهما في جدول ترتيب الدورى الممتاز. ويحتل الفريق الدجلاوى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بـ10 نقاط.