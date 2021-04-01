شكرا لقرائتكم خبر عن «موراى» يختار كرة القدم أو الجولف بعد اعتزال التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم التنس البريطانى أندى موراى عن رغبته في أن يكون حامل مضارب جولف، وذلك بعد إنهاء مسيرته في ملاعب التنس. وقال موراى (33 عاما) والذى لايزال يتعافى بعد عملية جراحة خضع لها في الفخذ، إنه يرغب في أن يكون حامل مضارب جولف للاعب محترف، خصوصا أن ذلك يشبع رغبته في البقاء ممارسا للرياضة. وأوضح موراى في تصريحات لمجلة «جينتلزمان جورنال»: «أحب الرياضة، لذلك فإن الشىء الذي سيثير اهتمامى بعد الاعتزال هو ممارسة رياضة أخرى».

وأضاف: «لقد سئلت عن الأمر منذ فترة ولأننى أحب لعب الجولف، فإن القيام بمهمة حامل مضارب خلال بطولة للجولف سوف يكون مثيرا، أحب أن أكون قريبا مع كبار لاعبى الجولف للتعرف على رياضة من هذا النوع».

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بى ايه ميديا): «ربما يكون هناك بعض التشابه بين التنس والجولف في الأمور الذهنية وبعض الأشياء». وواصل موراى: «أو الحصول على رخصة تدريبية في كرة القدم، سيكون ذلك أمرا ممتعا».

وكشف موراى، الذي اضطر للانسحاب من بطولة ميامى المفتوحة للتنس الأسبوع الماضى بسبب إصابة في الفخذ، أنه استغل فترة الإغلاق في العام الماضى، من أجل صقل مهاراته في رياضات أخرى.