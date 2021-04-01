شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كيليني يثير الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار دافيد ليبى، وكيل أعمال جورجيو كيلينى، مدافع وقائد يوفنتوس، الجدل حول موقف اللاعب من البقاء في السيدة العجوز، خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم الجارى. وقال ليبى، في تصريحاته لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «حتى الآن لا توجد تلميحات حول حقيقة أنه يستطيع التقاعد، نحن هادئون، نتحدث مع الرئيس، لكن لا توجد أخبار حتى الآن».

وعما إذا كان المدافع يمكنه اللعب لنادٍ آخر إذا رحل عن اليوفى، صرح وكيله «من الصعب التكهن بأنه قد يلعب بقميص آخر، أعتقد أن الأمر صعب، لكن إذا شعر أنه لا يزال بإمكانه اللعب، فلماذا لا يفعل ذلك».

وتابع «كيلينى يجسد تاريخ يوفنتوس، سيكون هناك وقت للمناقشة مع كيلينى والرئيس، ولا توجد أنباء جديدة عن الأمر».

وأتم: «بإمكان جورجيو أن يصنع الفارق في 50 مباراة بالموسم، لكننى سأفكر مرتين قبل أن أتخلى عن لاعب مثله، سواء داخل الملعب أو في غرفة خلع الملابس».

ومن المقرر أن ينتهى عقد كيلينى بنهاية الموسم، وتشير تقارير عديدة في إيطاليا إلى أنه قد يعتزل اللعب بعد يورو 2020.