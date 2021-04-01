شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعود إلى الهدوء من جديد مع البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، زملاءه بعد الفوز على لوكسمبورج، في تصفيات كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضى. وعاد منتخب البرتغال لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه لوكسمبورج بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022، وسجل الدون الهدف الثانى.

وكتب رونالدو على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «فوز مهم نحو هدفنا، تهانينا يا رفاق». وكان المنتخب البرتغالى قد تعطل في الجولة الثانية بالتعادل مع صربيا، في مباراة شهدت واقعة مثيرة لرونالدو، الذي ألقى شارة القيادة أرضًا، بعد حرمانه من هدف صحيح في الوقت القاتل. ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن صربيا، بينما تجمد رصيد لوكسمبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.