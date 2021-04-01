شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يستهدف التعاقد مع ديبالا في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادى توتنهام الإنجليزى بالتعاقد مع الأرجنتينى باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن نادى توتنهام بالفعل أظهر اهتماما كبيرا بضم ديبالا الفترة الأخيرة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق. وأشارت كالتشيو ميركاتو إلى أنه مازال يجب على نادى توتنهام أن يقنع ديبالا بالانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل وتقديم عرض مغر إلى اللاعب. ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ديبالا في الصيف المقبل في حالة رحيله عن صفوف يوفنتوس بالفعل أبرزها نادى مانشستر سيتى.

كانت بعض التقارير الصحفية قالت إن الأرجنتينى باولو ديبالا يمكن أن يغادر الفريق في الصيف المقبل وقد يلجأ البيانكونيرى لبيعه، بعدما أكد بافيل نيدفيد نائب رئيس نادى يوفنتوس الإيطالى أن كريستيانو رونالدو لن يرحل وكذلك بيرلو ولكنه لم يتطرق في الحديث إلى وضع ديبالا. وأضافت أن هناك حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب مع يوفنتوس في ظل عدم وجود أي جديد فيما يتعلق بقضية تجديد عقده وما زال وكيله خورخى أنطون وينتظر مكالمة للحضور للتفاوض. وأشارت إلى أنه في وقت سابق إلى صفقة تبادلية منتظرة بين الثنائى يوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.