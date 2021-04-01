شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضع كين على رأس قائمة التعاقدات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى إكسبريس» الإنجليزية أن نادى برشلونة الإسبانى كثف تواصله مع هارى كين، هداف نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزى، لضمه لصفوف الفريق في الصيف المقبل. وقالت الصحيفة إن كين يتطلع الآن إلى الرحيل عن نادى طفولته، حيث يعتبر برشلونة الخيار الأكثر جاذبية لهارى كين لأنه يفكر بجدية في الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، وكان مستقبل اللاعب موضوع نقاش في الأيام الأخيرة بعد أن فشل في الالتزام بمستقبله على المدى الطويل مع فريقه.

ولم يفز كين بأى ألقاب خلال مسيرته، مع عودة الكأس الأخيرة لتوتنهام في عام 2008، وحافظ قائد إنجلترا على سجله المذهل في التهديف وهو متساوٍ مع محمد صلاح كأفضل هداف في الدورى الإنجليزى هذا الموسم، وحافظ اللاعب دائمًا على رغبته في الفوز بألقاب كبرى في مسيرته. وتعد فرصة توتنهام الوحيدة لإنهاء الجفاف هذا الموسم هي في كأس كاراباو، حيث سيواجه رجال مورينيو مانشستر سيتى في المباراة النهائية في إبريل، ويبحث قطبا مدينة مانشستر الإنجليزية عن مهاجم جديد في الصيف وقد تم ربطهما مع كين.

هاري كين - صورة أرشيفية

وسجل هارى كين الهدف رقم 30 بالموسم الحالى من الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، حين سجل هدف السبيرز الثانى في مرمى أستون فيلا، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من البريميرليج، والتى أقيمت قبل فترة التوقف الدولية. وأحرز هارى كين 17 هدفًا في الموسم الحالى من البريميرليج، يحتل بها صدارة الهدافين بالمشاركة مع النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول، كما صنع 13 هدفًا لزملائه.