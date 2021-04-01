شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يستعيد لاعبى ريال مدريد الدوليين لاستئناف الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، اللاعبين الدوليين بعد نهاية فترة التوقف الدولية، اليوم، وذلك بعدما تغيب عن الميرنجى في الأيام الأخيرة 6 لاعبين للانضمام إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية ولعب مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن «زيدان» سيستطيع، اليوم، الاعتماد على جميع لاعبى الفريق الجاهزين من الناحية البدنية في التدريبات بعد عودة الدوليين الستة: كورتوا ولونين وراموس وفاران وميندى ومودريتش، الذين سبقهم تونى كروس، بعد تعرضه للإصابة في تدريبات منتخب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة: «تُعتبر العناصر جميعها، باستثناء (لونين)، أساسية في خطط المدرب (زيدان) بالموسم الجارى، وستكون عودتهم مصدر حماس في تدريبات اليوم، بعدما تدرب (الميرنجى) في الأيام السابقة بعدد أقل».