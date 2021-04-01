شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يبدأ إجراءات رحيل جاتوزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت إدارة نادى نابولى الإيطالى المدير الفنى لفريق إمبولى، أليسيو ديونيسى، على رأس الأسماء المرشحة لقيادة الفريق في الموسم المقبل بعد التأكد بشكل كبير من رحيل المدرب الحالى جينارو جاتوزو. وقال تقرير شبكة «ميدياست» الإيطالية: «يبدو بشكل مؤكد أن جاتوزو سيغادر ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نهاية الموسم، حيث لاتزال علاقته مع رئيس النادى أوريليو دى لورينتيس متوترة».

أضاف التقرير أن سيميونى إنزاجى، مدرب لاتسيو، بجانب أسماء أخرى مثل فينتشنزو من سبيزيا، إيفان يوريتش مدرب فيرونا، ماكس أليجرى ولوتشيانو سباليتى، من ضمن المرشحين، لكن مدرب إمبولى في الصدارة.

وواجه نابولى صعوبة في كأس إيطاليا ضد إمبولى في وقت سابق من هذا الموسم، وهو الفريق الذي اقترب من التأهل إلى دورى الدرجة الأولى الإيطالى.

وأوضح التقرير أن مدرب نابولى الحالى جاتوزو اقترب هو الآخر من التعاقد مع نادى فيورنتينا الإيطالى لتولى المسؤولية بداية من الموسم المقبل.