شكرا لقرائتكم خبر عن والد هالاند ووكيله يجتمعان مع رئيس ريال مدريد بعد مقابلتهما لخوان لابورتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقرير صحفية اليوم الخميس أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز ينوي التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند أرلينج هالاند، إذ رتب اجتماعًا مع وكيل اللاعب ووالده، اليوم الخميس.

وبحسب ما نشره فابريزيو رومانو، الصحفي في «سكاي سبورتس»، أن مينو رايولا ووالد اللاعب أرلينج هالاند قد سافروا إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمقابلة رئيس الريال لبحث إمكانية تعاقد الميرينجي مع النجم النرويجي.

وكان وكيل اللاعب مينو رايولا ووالده قد التقوا، صباح اليوم، مع رئيس برشلونة خوان لابورتا لبحث إمكانية تعاقد البلوجرانا مع نجم بروسيا دورتموند.

وأكد الصحفي أن اللقاء تضمن الحديث عن مشروع برشلونة الجديد من صفقات تعود بالبارسا للمنافسة مرة أخرى.

وبعد نهاية اللقاء سافر والد اللاعب ووكيله للعاصمة مدريد برحلة خاصة من أجل الاجتماع مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز.

وسيغادر وكيل اللاعب ووالده إسبانيا، مساء اليوم، ولفت رومانو أن والد اللاعب ووكيله سيجتمعون مع كبار أندية العالم لبحث مناقشة تعاقد الفرق مع النجم النرويجي وعلى رأس هذه الأندية قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وشارك هالاند هذا الموسم مع بروسيا دورتموند في بطولة الدوري في 21 مباراة أستطاع أن يحزر 21 هدف وقام بصناعة 4 أهداف.