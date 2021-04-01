ايدي هاو يقترب من تدريب سلتيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

كشفت مصادر صحفية ان نادي ​سلتيك​ الاسكتلندي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع المدرب ​إيدي هاو​ بشأن احتمال تولي منصب المدير الفني بعد أسابيع من التكهنات حول هذا المنصب.



لكن رؤساء نادي سلتيك حرصوا على الحصول على وقتٍ كافٍ قبل تعيين خليفة لينون، بالنظر إلى أنه من الضروري فهم الأمور في نصابها الصحيح.

واوضحت هذه المصادر ان إدارة النادي تتواصل مع إيدي هاو لبدء مناقشات حول احتمال تولي زمام الأمور في النادي.

وكان المدرب الإنكليزي عاطلاً عن العمل منذ 1 آب من العام الماضي، عندما رسالة وداع مؤثرة لمشجعي بورنموث بعد استقالته.