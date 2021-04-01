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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايدي هاو يقترب من تدريب سلتيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021
كشفت مصادر صحفية ان نادي سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع المدرب إيدي هاو بشأن احتمال تولي منصب المدير الفني بعد أسابيع من التكهنات حول هذا المنصب.
لكن رؤساء نادي سلتيك حرصوا على الحصول على وقتٍ كافٍ قبل تعيين خليفة لينون، بالنظر إلى أنه من الضروري فهم الأمور في نصابها الصحيح.
واوضحت هذه المصادر ان إدارة النادي تتواصل مع إيدي هاو لبدء مناقشات حول احتمال تولي زمام الأمور في النادي.
وكان المدرب الإنكليزي عاطلاً عن العمل منذ 1 آب من العام الماضي، عندما رسالة وداع مؤثرة لمشجعي بورنموث بعد استقالته.