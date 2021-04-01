بعد برشلونة.. رايولا ووالد هالاند في مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن فلورنتينو ​بيريز​ رئيس نادي ​ريال مدريد​ الاسباني يلتقي وكيل اعمال ارلينغ ​هالاند​، مينو ​رايولا​ ووالده النروجي بعد أن التقيا صباحاً مسؤولي برشلونة.



وبحسب معلومات الصحفي الموثوق مانولو لاما في إذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية، فقد وصل كل من رايولا ووالد هالاند الى مطار باراخاس في مدريد للاجتماع مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

ويريد بيريز معرفة الظروف والوضع الحالي الذي يمر به نجم بوروسيا ​دورتموند​ هالاند وما هي شروطه، في حين يرغب كل من رايولا ووالد اللاعب معرفة نوايا النادي الملكي وما سيقدموه لضمه.