مدرب الوصل: قادرون على تقديم الأداء القوي أمام الجزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

أكد مدرب ​الوصل​ ​اودير هيلمان​ أن فريقه جاهز لتقديم أداء قوي أمام ​الجزيرة​ السبت ضمن منافسات الجولة 23 من دوري الخليج العربي الاماراتي لكرة القدم.



وأوضح هيلمان "نسعى لاحتلال مركز أفضل في ترتيب الدوري، والجزيرة يبحث عن الفوز للبقاء في المنافسة على اللقب، وهو ما يبشر بمباراة قوية ومثيرة".

وأضاف "يجب أن نستغل المساحات التي يمكن أن يخلقها الاندفاع المتوقع من الجزيرة لتحقيق التعادل، قادرون على تقديم الأداء القوي، مثلما فعلنا في مواجهة الدور الأول".

وتابع "لاعبو الوصل جاهزون، الجميع متاح للمشاركة في المباراة، لن أكشف عن القائمة الأساسية الآن، وسنلعب بنفس طريقتنا المبنية على التوازن بين الهجوم والدفاع".

وختم هيلمان "أهمية المواجهة تكمن في طموحات الفريقين، حيث يهدف الجزيرة للمنافسة على اللقب، فيما يريد الوصل الصعود إلى المراكز الأولى في الترتيب".