منتخب مصر لليد امام امتحان جديّ في اولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

تواجد ​المنتخب المصري لكرة اليد​ في مجموعة نارية ب​أولمبياد طوكيو​ حيث تضم الدنمارك بطل العالم، والسويد الوصيف بالنسخة الأخيرة، واليابان أصحاب الأرض، مما يضع فريق الفراعنة في اختبار صعب خلال المحفل الرياضي الأهم في العالم.



وقال نبيل خشبة، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري، ما يلي: "مجموعة قوية تضم أبرز الفرق لكن لدينا طموح كبير لتحقيق إنجاز تاريخي أثناء مشاركتنا في الاولمبياد واقتناص ميدالية باسم مصر".

واضاف: "نملك فريقا متميزا ولاعبين من أصحاب الخبرة وجهاز فني قدير، مقومات النجاح متاحة لهذا الجيل والجميع شهد بالأداء المشرف للمنتخب في مونديال اليد".