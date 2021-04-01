ميلان يدخل الصراع على نجم اتالانتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ايه سي ​ميلان​ الإيطالي مهتم بالتعاقد مع جوسيب إيليتشيتش نجم فريق ​اتالانتا​ خلال الفترة المقبلة.



وتشير التقارير الى أن الجناح الدولي السلوفيني من المحتمل أن يرحل عن بيرغامو بعد أربعة مواسم ناجحة، حيث ينال اهتمام كل من ميلان وكذلك روما ونابولي.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الايطالية، فان ميلان يستهدف ضم صاحب الـ 33 عام من اجل تدعيم خطه الامامي.

ويرتبط إيليتشيتش بعقد رسمي مع أتالانتا حتى صيف عام 2022، وقد وضع كبير بيرغامو مبلغ 20 مليون يورو نظير الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة.