ماورو إيكاردي يصف زوجته بعبارة مسيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

أطلق مهاجم ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، الأرجنتيني ​ماورو إيكاردي​، وصفاً غريباً على زوجته ووكيلة أعماله، ​واندا نارا​.



وفي صورة نشرها إيكاردي عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" رفقة أحد كلابه، أثناء رحلة صيد، وإلى جانبه زوجته، علق الارجنتيني: "مع كلبي وكلبتي".

وكان إيكاردي أثار الجدل بارتباطه بعلاقة عاطفية مع واندا نارا، عندما كانت مرتبطة بصديقه المقرب ومواطنه، ماكسي لوبيز، الذي اعتبر إيكاردي خائنا لصداقتهما.

وانضم إيكاردي إلى صفوف سان جيرمان في أيلول 2019، قادما من إنتر ميلانو الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري النادي الباريسي عقده مقابل 70 مليون يورو.