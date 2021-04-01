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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021
أعلنت رابطة الليغا، اليوم عن مواعيد مباريات الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وستنطلق الجولة 31 يوم الأربعاء 21 نيسان الجاري باقامة 6 مباريات، أبرزها لقاء ريال مدريد وقادش.
وتستكمل المباريات يوم الخميس في 22 من نفس الشهر بـ4 مواجهات، أبرزها مباراتي أتلتيكو مدريد وهويسكا، وبرشلونة وخيتافي.
يذكر أن أتلتيكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وخلفه برشلونة بـ62 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ60 نقطة.