موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

أعلنت رابطة الليغا، اليوم عن مواعيد مباريات ​الجولة 31​ من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وستنطلق الجولة 31 يوم الأربعاء 21 نيسان الجاري باقامة 6 مباريات، أبرزها لقاء ريال مدريد وقادش.

وتستكمل المباريات يوم الخميس في 22 من نفس الشهر بـ4 مواجهات، أبرزها مباراتي أتلتيكو مدريد وهويسكا، وبرشلونة و​خيتافي​.

يذكر أن أتلتيكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وخلفه برشلونة بـ62 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ60 نقطة.