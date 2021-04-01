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موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة وخيتافي في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

أعلنت رابطة الليغا، اليوم عن مواعيد مباريات ​الجولة 31​ من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستنطلق الجولة 31 يوم الأربعاء 21 نيسان الجاري باقامة 6 مباريات، أبرزها لقاء وقادش.

وتستكمل المباريات يوم الخميس في 22 من نفس الشهر بـ4 مواجهات، أبرزها مباراتي أتلتيكو مدريد وهويسكا، وبرشلونة و​خيتافي​.

يذكر أن أتلتيكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وخلفه برشلونة بـ62 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ60 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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