فان دير فارت: كاين لن ينجح في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

المح اللاعب السابق لنادي ​توتنهام​ الانكليزي ​رافاييل فان دير فارت​ الى انه يتوجب على النجم ​هاري كاين​ البقاء في ​الدوري الانكليزي​ خلال الفترة المقبلة.



وصرح فان دير فارت قائلاً :"هاري كاين عندما كان صغيرًا، جاء لـيتدرب معنا لأول مرة، كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، وقال عنه غوميز حارس مرمانا في ذلك الوقت انه لا يستطيع فعل أي شيء، ولكن كما ترى، هاري الآن أفضل مهاجم بعد روبرت ليفاندوفسكي".

واضاف: "انه نجم في توتنهام واتمنى انتقاله الى مانشستر يونايتد او البقاء في الدوري الانكليزي ، خاصة ان اللاعب الانكليزي لا ينجح دائماً في ​ريال مدريد​".