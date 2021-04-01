رومانو: اللقاء كان ايجابياً بين ممثلي برشلونة ووكلاء هالاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

فجر مينو ​رايولا​ مفاجأة من العيار الثقيل، حيث وصل صباح اليوم هو ووالد النروجي الشاب ايرلينغ ​هالاند​ الى برشلونة من اجل لقاء مسؤولي النادي الكتالوني.



وارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة الحالية، بعد موسم رائع مع بوروسيا ​دورتموند​، لتتصارع الأندية للتعاقد معه ابرزهم ريال مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وكشف الصحفي الموثوق في شبكة سكاي، فابريزيو رومانو، عما أسفر عنه الاجتماع الأول بين خوان لابورتا ووكلاء هالاند، مشيرًا إلى أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية.

وأوضح أن لابورتا وماتيو أليماني مثلا برشونة في اجتماع مع مينو رايولا ووالد هالاند، تم من خلاله التأكيد على رغبة البلوغرانا لضم المهاجم، والكشف عن بعض التفاصيل عن المشروع الرياضي الكبير الذي يجهزه الرئيس الجديد للنادي.

وأوضح وكلاء هالاند أنهم اجتمعوا مع دورتموند وتم مناقشة إمكانية مغادرة صاحب الـ 20 عامًا في الصيف المقبل، وطلب النادي الألماني مبلغ 180 مليون يورو للتنازل عن خدماته.

الا انم صحيفة سبورت كشفت، أن مسؤولي برشلونة يرون مبالغة في المطالب المالية لدورتموند، خاصة في ظل وجود اتفاق على مغادرة النادي في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو فقط، ومع ذلك أكدوا على رغبتهم بضم هالاند مقابل 150 مليون يورو.