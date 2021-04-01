شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: من الممتع أن تكون مدرباً لعلي مبخوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة صعوبة مباراة «فخر أبوظبي» الباحث عن صدارة دوري الخليج العربي أمام الوصل في لقاء الفريقين، السبت، مبيناً أن ضيف فريقه ضمن المرحلة 23 في المباراة التي يستضيفها استاد محمد بن زايد، فريق كبير أظهر تطوراً ملحوظاً في مبارياته الأخيرة.

وقال كايزر: «لدينا فكرة جيدة عن طريقة الوصل في اللعب، ولكن بالنسبة لنا سنلعب بأسلوبنا الخاص، كما جرت العادة. تعرض خليفة الحمادي لإصابة مع المنتخب غير التي كانت في المباراة أمام الوحدة، وهناك أيضاً زايد العامري الذي عاد مصاباً من تجمع المنتخب».

وأوضح مدرب الجزيرة مدى تأثير غياب اللاعبين الدوليين في تحضيرات المباراة القادمة، قائلاً: «في الفترة السابقة كان تركيزنا على الجانب البدني بشكل أكبر لرفع لياقة اللاعبين الموجودين، لم نحصل على فرصة لتطبيق الجوانب التكتيكية لغياب عدد كبير جداً من اللاعبين مع المنتخب».

وامتدح المدرب الهولندي تألق النجم علي مبخوت مع المنتخب، واصفاً هداف «فخر أبوظبي» باللاعب الكبير والهداف الموهوب، لافتاً إلى أنه يثبت ذلك في كل مباراة يخوضها.

وقال: «من الممتع لي كمدرب أن أعمل مع لاعب مثل مبخوت الذي أثبت أنه علامة فارقة في هذا الموسم، هو يحرز ويصنع الفرص لنفسه وزملائه وأتوقع أن يتواصل إبداعه إلى مواسم أخرى قادمة»

واعتبر أنه نجح إلى حد ما، في مشروعه مع النادي وقال: «أنا راضٍ عن مشروعي مع الجزيرة، في الموسم الماضي الذي لم يكتمل. كان الفريق يبحث عن مركز للعب في دوري أبطال آسيا وفي بداية هذا الموسم لم يكن الفريق مرشحاً للفوز باللقب، والآن هو على بعد نقطة واحدة للحاق بالمركز الأول، وستكتمل سعادتي إن فزنا في جميع المباريات الأربع المتبقية».