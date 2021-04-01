شكرا لقرائتكم خبر عن آل معمر رئيساً للنصر السعودي حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

فاز مسلي آل معمر برئاسة نادي النصر السعودي لمدة 4 سنوات بعد حصوله، الخميس، على التزكية من أعضاء الجمعية العمومية لعملاق الرياض التي عقدت بشكل غير عادي لانتخاب مجلس الإدارة الخامس عشر في تاريخ النادي.

وحاز آل معمر على جميع الأصوات التي حضرت الاجتماع، حيث حضر الاجتماع 42 عضواً، بقوة صوتية مقدارها 126331 صوتاً، منها 118850 صوتاً تعود للأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز الذي اختار آل معمر لرئاسة النادي.

وقال الرئيس الجديد: «3 أسباب جعلتني أقدم على رئاسة النصر، وجود الأمير الداعم خالد بن فهد، والأعضاء الذهبيين وجماهير النصر خلفي، والقيمة السوقية للنادي على مستوى السعودية والخليج، وامتلاك النادي لفريق كرة قدم هو الأفضل في السعودية».

وتابع: «بتكاتفنا جميعاً سنحقق تطلعات النصراويين من أعضاء شرف وجماهير وهدفنا دائماً النصر للنصر».