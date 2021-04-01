شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الشارقة العمالية تتوج أبطالها الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

تختتم الجمعة منافسات النسخة الرابعة من بطولة الشارقة العمالية التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب «منتزه الشارقة الوطني» بمشاركة أكثر من 1000 لاعب يمثلون 60 فريقاً خاضت المنافسات على مدى ثلاثة أشهر، وستنطلق في الثامنة صباحاً منافسات الكريكيت والكرة الطائرة، وفي الثالثة والنصف عصراً تنطلق مباريات الدور قبل النهائي وتعقبها المباريات النهائية في البطولات الخمس المعتمدة في البطولة ويعقبها الحفل الختامي، ثم حفل تتويج الفرق الفائزة بجوائز نقدية وعينية تصل قيمتها إلى ربع مليون درهم.

وأكد سالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة الجهة المنظمة للحدث ل«الخليج الرياضي»، جاهزية اللجنة المنظمة من الوجوه كافة لختام البطولة المقامة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة أعدت حفلاً كبيراً للتتويج الأبطال ليكون بمثابة عُرس رياضي يليق بالحدث الكبير والتطلعات المنشودة منه في إثراء الرياضة العمالية وإتاحة الفرصة للعاملين في دوائر إمارة الشارقة لتنمية وتطوير قدراتهم البدنية والمهارية.

وكشف عن برنامج اليوم الختامي بقوله: «الحفل الختامي سيكون بمثابة عرس رياضي يليق بالحدث وأهميته، وسيتم فيه تتويج الفرق الفائزة، علاوة على تكريم أفضل اللاعبين بحضور حشد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والمسؤولين بالقطاع الرياضي في الدولة وإمارة الشارقة، ومسؤولي الفرق المشاركة في البطولة».

وأضاف: «الختام يتوج ما تحقق من نجاح باهر لهذه البطولة الفريدة من المنافسات الرياضية التي تؤصل لدى المشاركين القيم النبيلة للرياضة وقواعد التنافس الشريف، في كل منافساتها التي تشمل 5 رياضات هي كرة القدم والسلة والطائرة والكريكت والهوكي».

ويذكر أن نهائي بطولة كرة القدم سيشهد مباراة قوية بين فريق فاست الذي تأهل بفوزه على سكينوفا 2-1، وفريق أصباغ ناشيونال الذي تأهل بفوزه على أدنوك بنتيجة 3-1.