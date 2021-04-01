أزمة في الزمالك بسبب "فرجاني ساسي".. واتحاد الكرة يخاطب «فيفا» بسبب اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر - قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للحصول على استثناء بمد العقود حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي فيه بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة، في تصريح لموقع «الوطن سبورت»، على أن قرار اللجنة الثلاثية بمخاطبة الفيفا، يأتي من منطلق رغبتهم في السماح للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية شهر يونيو المقبل، بالاستمرار مع أنديتهم حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وأبرزهم فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وتواجه اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، أزمة بسبب عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب بتمديد عقده مع القلعة البيضاء حتى الآن.

أصدر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بياناً رسمياً، هنأ خلاله جماهير الكرة المصرية بتأهل منتخبها الوطني الأمم الإفريقية 2021 بتصدره قمة مجموعته في التصفيات التي اختتمت يوم الخميس الماضي بفوز كبير على منتخب جزر القمر بأربعة أهداف نظيفة.

وشدد اتحاد الكرة، على أن السعادة الحقيقية بهذه النتيجة مرجعها عودة الروح للمنتخب الوطني ونجومه، وهو ما يجعل التهنئة موصولة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية وقدموا أداء أسعد جماهير الكرة المصرية.

وأوضح مسئولو الجبلاية، في بيان رسمي أن هذا المستوى من جميع اللاعبين، وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي عاد إلى التهديف مجددا مع منتخب بلاده، يزيد من الآمال المعقودة على هذا الفريق نحو المضي قدما في تصفيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل لتكرار إنجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم ومن قبله العمل نحو الفوز بكأس العرب والأمم الإفريقية المقبلتين.