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على ماهر للاعبى المصري: الطلائع منافس قوى وعنيد.. وعلينا اقتناص الفرص "صور"

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القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، اليوم الخميس، على الملعب الفرعى لإستاد برج العرب مرانه الأساسى استعداداً للقاء نظيره فريق طلائع الجيش، الذى يقام فى تمام الساعة السابعة مساء بعد غدٍ السبت، على إستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تدريب المصرى
تدريب المصرى

ووفقا للموقع الرسمى للنادى المصري، حرص على ماهر، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، على الاجتماع بلاعبيه قبل المران، مؤكداً لهم ضرورة بذل قصارى الجهد خلال المباراة المقبلة التى تأتى أمام منافس قوى وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين فى خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فنى كفء بقيادة عبد الحميد بسيونى، مضيفاً أن فريق طلائع الجيش سيدخل اللقاء بتركيز كبير أملًا فى تحقيق نتيجة ايجابية تدفع بالفريق الى المنطقة الدافئة بالدورى، مشدداً على ضرورة اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء فى الجوانب الدفاعية أو الهجومية.

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وخلال المران، ركز على ماهر، على النواحى التكتيكية والخططية الملائمة لملاقاة فريق طلائع الجيش، وشهد التقسيمة التى اختتم بها المران تنافسًا كبيرًا من جميع اللاعبين على كسب ثقة مديرهم الفنى والدخول فى القائمة المرشحة لخوض اللقاء، كما أدى رباعى حراس المرمى أحمد مسعود وعصام ثروت وأحمد دعدور ومحمد شحاته خلال المران الأساسى للفريق.

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ويدخل المصرى اللقاء، برصيد 23 نقطة فى المركز السابع، بفارق تسع نقاط عن طلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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