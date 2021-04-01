شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة العرض التركي لضم محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في الأهلي أن النادي لم يتلقى عروضاً من الدوري التركي لضم محمد شريف مهاجم الفريق ، موضحاً أن ما تردد في هذا الشأن ليس سوى إجتهادات إعلامية.

وكشف المصدر عن رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني في بقاء محمد شريف الذي يقدم عروض جيدة حينما يشارك مع الفريق لذا لا توجد نية للإستغناء عنه سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

وقال المصدر أن الاهلي لم يتلقي عروضاً رسمية من الدوري التركي لضم اللاعب خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وشهدت الساعات الماضية أنباء حول تلقي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي طرابزون التركي لضم محمد شريف.

ويُعد محمد شريف أحد مفاتيح اللعب مع الأهلي هذا الموسم ويُقدم عروض جيدة مع المارد الأحمر منذ عودته مطلع الموسم الجاري عقب إنتهاء إعارته لأنبي.

من ناحية أخرى ، عاد فريق الأهلي في السودان إلى فندق الإقامة، بعد انتهاء المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانًا قويًّا على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ بهدف مواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق خارج ملعبه، على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، إلى الخرطوم مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالها السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان ومسئولو نادي المريخ.

وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.