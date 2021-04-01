شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل ملف تفعيل عقد شراء كريم فؤاد لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى إنبي تأجيل ملف تفعيل عقد شراء كريم فؤاد ظهير الفريق البترولى والمعار من النجوم لنهاية الموسم لحين البت في أمر الـ15 مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي حسب العقد المبرم بين إدارة النادى البترولى والنجوم.

كشف مسئولو النادي البترولى إن ملف كريم فؤاد ما زال معلقاً ولم تتخذ إدارة إنبى خطوة جديدة فى تفعيل عقد شراء اللاعب من النجوم، خصوصا أن المبلغ المطلوب لضم اللاعب 15 مليون جنيه، ولم تستقر الإدارة على دفعه، في الوقت الذى تعتمد فيه الإدارة على عدم دفع مبالغ مالية كبيرة فى اللاعبين للتعاقد معهم.

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق البترولى.

ومن ناحية أخري ما زالت أزمة العقوبة التي تعرض لها كريم فؤاد في إنبي تلقى بظلالها على سطح الأحداث داخل الفريق البترولى، بعدما أبدى ظهير أيمن الفريق البترولى غضبه الشديد من قسوة العقوبة التى وُقّعت عليه من قِبَل عبد الناصر محمد، مدير الكرة، وقيمتها 100 ألف جنيه، بسبب اختراقه الحظر الإعلامي.

وتدخل بعض لاعبى إنبى، خلال الساعات الماضية، مع عبد الناصر محمد؛ لتخفيض غرامة الـ100 ألف جنيه، وطلب بعض نجوم الفريق البترولى من مسئولين بالجهاز الإدارى التدخل لدى عبد الناصر محمد بشأن تخفيض العقوبة واحتواء غضب اللاعب.

وتواصل كريم فؤاد مع مدربه حلمى طولان في محاولة لتخفيض العقوبة المالية، بعدما أوضح اللاعب وجهة نظره التي جعلته يجري مداخلة تليفزيونية، مؤكدا أنه لم يقصد مخالفة لائحة فريقه، الأمر الذى تقبله حلمى طولان ووعده بحل أزمته.