شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم المنصورة بهدف بهيج ويبتعد بصدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت مباريات الجولة 19 بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني عن ابتعاد فاركو بالصدارة بعد فوزه خارج ملعبه على المنصورة بهدف دون رد أحرزه علي بهيج ليرفع رصيده إلى 42 نقطة علي القمة، بينما تجمد رصيد المنصورة عند 23 نقطة .

فيما فقد حرس الحدود نقطتين ثمينتين بتعادله مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله أحرز هدف الحرس وليد عادل واحرز هدف المالية احمد سالم ويأتي رصيد الحرس من النقاط 38 نقطة في المركز الثاني وجاء رصيد المالية 21 نقطة .

وفي مباراة مثيرة تغلب الأوليمبي علي الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين أحرز ثلاثية الأوليمبي محمود المنشاوي و مروان شاهين ركلة جزاء ومصطفي جميل واحرز هدفي الرجاء رزق عبد الحليم ومحمود رافت

وتغلب أبو قير للأسمدة علي الجزيرة بثلاثية دون رد أحرز أهداف أبو قير نصر رمضان ومصطفي الخواجة

وتعادل دمنهور مع سبورتنج بهدف لمثله وأحرز هدف دمنهور إبراهيم حميدو .

وفاز دكرنس علي بيلا 2/3 أحرز لدكرنس محمد رمضان حلة وصلاح زايد ومحمد فوزي وأحرز لبيلا حسين أنور زيكا ركلة جزاء ومحمد عزازي

وفاز بني عبيد علي كفر الشيخ بهدف دون رد أحرزه السعيد ماهر وتعادل بلدية المحلة مع الحمام سلبيا