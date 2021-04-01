شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعود إلى فندق الإقامة بالسودان بعد خوض أول مران استعداداً للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الأهلي في السودان إلى فندق الإقامة، بعد انتهاء المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانًا قويًّا على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة قصيرة للاعبين، وتحدث فيها عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات؛ للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ بهدف مواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق خارج ملعبه، على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، إلى الخرطوم مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالها السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان ومسئولو نادي المريخ.

وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.