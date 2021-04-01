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المنتخب يخوض مباراة ودية فى يونيو المقبل استعدادا لتصفيات المونديال

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القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على توقف الدوري في الفترة من 31 مايو حتي 15 يونيو المقبلين استعدادا لتصفيات المونديال .

 

ويخوض المنتخب مباراة ودية أوائل يونيو المقبل قبل التصفيات المونديالية حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة أنجولا وليبيا في يونيو المقبل .

 

وجاءت مباريات مصر في التصفيات كالتالي:

 

الفترة من 1 يونيو إلى 15 يونيو: الجولة الأولى أنجولا في القاهرة والثانية ليبيا خارج الأرض.

 

الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر: الجولة الثالثة الجابون في مصر والرابعة. الجابون خارج مصر

 

الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر: الجولة الخامسة أنجولا خارج مصر والسادسة ليبيا في مصر.

 

وفي الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر: ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

 

وتأهل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى مؤخرا إلى بطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة ، وكانت مجموعة مصر تضم كينيا وتوجو وجزر القمر.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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