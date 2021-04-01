شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض مباراة ودية فى يونيو المقبل استعدادا لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على توقف الدوري في الفترة من 31 مايو حتي 15 يونيو المقبلين استعدادا لتصفيات المونديال .
ويخوض المنتخب مباراة ودية أوائل يونيو المقبل قبل التصفيات المونديالية حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة أنجولا وليبيا في يونيو المقبل .
وجاءت مباريات مصر في التصفيات كالتالي:
الفترة من 1 يونيو إلى 15 يونيو: الجولة الأولى أنجولا في القاهرة والثانية ليبيا خارج الأرض.
الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر: الجولة الثالثة الجابون في مصر والرابعة. الجابون خارج مصر
الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر: الجولة الخامسة أنجولا خارج مصر والسادسة ليبيا في مصر.
وفي الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر: ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.