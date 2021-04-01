شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلح بـ4 لاعبين لإسقاط مولودية الجزائر على أرضه.. أوباما الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك التاسعة مساء السبت المقبل، لمتابعة مواجهة الزمالك المصيرية أمام مولودية الجزائر، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستحدد بشكل كبير موقف الأبيض من التأهل.

الزمالك مطالب بضرورة تحقيق الفوز فى مباراتى الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالى، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجى ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه فى المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بعدما سبق التعادل فى القاهرة وحال فوز الزمالك فى الجزائر.

واختار باتريس كارتيرون كلا من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدى "الونش" – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافى – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسى – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقى – حسام أشرف

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدى – سيف الدين الجزيري "غير المقيد"

ويعول باتريس كارتيرون على 4 لاعبين لإسقاط المولودية على أرضه والعودة بأغلى 3 نقاط له في المجموعة، وهو ما نستعرضهم في التقرير التالى..

أوباما

أول هؤلاء اللاعبين هو يوسف أوباما هداف الفريق في بطولة الدورى، والذى يعيش أفضل أحواله بعدما خاض 16 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف وصنع هدفين وكلها جاءت في بطولة الدورى، وما زال يبحث عن تسجيل هدفه الأول في أفريقيا.

بن شرقى

يأمل كارتيرون في استغلال قدرات المغربى بن شرقى الهجومية لخطف المولودية على أرضه، لإحياء آمال التأهل من جديد، وإن كانت الأمور صعبة ولكن قدرات بن شرقى قد تسهل المهمة.

وخاض بن شرقى 17 مباراة حتى الآن هذا الموسم مع الزمالك، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف ولم يصنع أي أهداف وكلها جاءت في بطولة الدورى، وما زال يبحث عن تسجيل هدفه الأول في أفريقيا.

زيزو

يسعى كارتيرون إلى تحفيز أحمد سيد زيزو لاستعادة مستواه القوى من جديد، وقيادة الفريق نحو تحقيق الفوز على المولودية بفضل مهاراته وسرعته القوية.

وشارك أحمد سيد زيزو في 17 مباراة مع الزمالك في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف وكلها جاءت في بطولة الدورى، وما زال يبحث عن تسجيل هدفه الأول في أفريقيا.

فرجانى ساسى

يعول كارتيرون على التونسى فرجانى ساسى لقيادة الزمالك لتحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط، بعدما قاد الفريق لصدارة الدورى ولو بشكل مؤقت، بعدما شارك في 9 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف، بينما خاض 4 مباريات مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا ويبحث عن هدفه الأول.