شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة اليوم الأربعاء على الكلى واستقرار حالته الصحية .

يحصل طولان على راحة لمدة يومين بعد إجراء عملية تفتيت حصوة على الكلى بناء على نصيحة الأطباء قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق البترولي مجدداً استعدادا لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد إنبي لمواجهة أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، هي أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ومن ناحية أخري تواصل كريم فؤاد مع مدربه حلمى طولان في محاولة لتخفيض العقوبة المالية، بعدما أوضح اللاعب وجهة نظره التي جعلته يجري مداخلة تليفزيونية، مؤكدا أنه لم يقصد مخالفة لائحة فريقه، الأمر الذى تقبله طولان ووعده بحل أزمته.

ويحتل إنبي المركز الختمس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16.