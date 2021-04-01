شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيمانى ما بين قيادة جنوب أفريقيا والاستمرار مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، في دائرة المرشحين لقيادة منتخب جنوب أفريقيا الذى فشل في التأهل لتصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

وودع منتخب جنوب أفريقيا التصفيات على يد منتخب السودان الذى تأهل بعد غياب 10 سنوات، ليقرر الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم إقالة المدرب موليفي نتسيكي من منصبه، دون الكشف عن المدرب الذي سيتولى المسؤولية بدلا منه.

وطالبت العديد من الأصوات داخل جنوب أفريقيا، بالاستعانة بخدمات بيتسو موسيماني لتولي تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل النتائج المميزة التي حققها مع فريقي ماميلودي صن داونز والأهلي.

الاستمرار مع الأهلى

ولم يكن بيتسو موسيمانى يحلم في يوم من الأيام أنه سيقود المارد الأحمر بطل القرن الأفريقي، وبالتالى فمن الصعب أن ينهى هذه التجربة بهذه السرعة خاصة أنه نجح في قيادته للتتويج بدورى أبطال أفريقيا وكأس مصر، واقترب كثير من التأهل لربع نهائي دورى أبطال أفريقيا والاستمرار في الدفاع عن لقبه في ظل توافر كل شيء لتحقيق اللقب.

جنوب أفريقيا

في المقابل، يحلم أي مدرب بقيادة منتخب بلاده في يوم من الأيام، خاصة أنه قاد منتخب جنوب أفريقيا من قبل فى الفترة من 2010 إلى 2012، بعدما عمل مدرباً مساعداً في الفترة من 2006 إلى 2010 لكارلوس ألبيرتو بيريرا وجويل سانتانا، ولكن هذه المرة سيكون على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده الذى يحتاج إليه بعد الفشل في التأهل لأمم أفريقيا.

قرار موسيمانى ستكشف عنه الأيام المقبلة سواء بالاستمرار مع النادى الأهلى وهو الأرجح، أو الرحيل لتدريب جنوب أفريقيا.

ونجح موسيماني في قيادة صن داونز للحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2016، قبل أن يكرر الإنجاز نفسه مع الأهلي في 2020، كما حقق مع الفريق الأحمر لقب كأس مصر، والميدالية البرونزية في كأس العالم.