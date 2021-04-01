قراءة في عقل موسيماني.. كيف كشف المران الرئيسي ملامح تشكيل الأهلي أمام المريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

كشف المران الرئيسي الذي خاضه الأهلي عن ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالثة من عصر السبت بملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم باستاد الجوهرة الزرقاء استعداداً لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها بعد غد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستطيع الأهلي أن يضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة تحقيق الفوز على المريخ في عقر داره بمباراة لن تكون بالسهلة على الإطلاق لحامل اللقب.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين في ملعب الجوهرة الزرقاء تحدث خلالها عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

وحرص موسيماني على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين خلال المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وشهدت التقسيمة التي أقيمت بكامل مساحة الملعب حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ.

وحرص عدد من جماهير الأهلي والجالية المصرية بالسودان على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء؛ لمساندة ومؤازرة الفريق خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة المريخ.

وقام مشجعو الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني، ومطالبتهم بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال مباراة المريخ.

وكشف المران عن أنه حتى هذه اللحظة وقبل أن يخوض الفريق الأحمر التدريب الأخير غداً علي ملعب الجوهرة الزرقاء عقب مواجهة الهلال وصن داونز ، ان والتر وباليا وحسين الشحات خارج التشكيلة الأساسية.

وشهد المران وجود فريقين كان الأساسي هو نفس التشكيلة التي خاضت مباراة فيتا كلوب وتكونت من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "افشه" ومحمد شريف وجونيور أجايى ومروان محسن.