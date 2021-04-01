مصدر يوضح لمصراوي حقيقة وصول عرض تركي لمحمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن لاعب فريقه محمد شريف لم يصله أي عرض للاحتراف بالدوري التركي خلال الفترة الجارية كما تردد.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن مايتردد عن وصول عرض من نادي طرابزون سبور التركي لمحمد شريف لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر:"لم يتحدث أي مسؤول من طرابزون سواء رسمياً أو وديًا لضم محمد شريف، كما أن هناك تمسك شديد من قبل النادي باللاعب ولا نية للتلخي عنه بأي حال من الأحوال".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنه ربما يكون هناك اهتمام من قِبل النادي التركي ولكن لم يتحدث أحد مع اللاعب بخصوصه وربما مجرد اهتمام ولكن لم يصل ليكون عرض رسمي به.

وشارك محمد شريف خلال الموسم الجاري في 19 مباراة مع فريق الأهلي بالبطولات المختلفة التي يخوضها؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 لزملائه خلال 885 دقيقة لعب.