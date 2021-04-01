بالفيديو.. محمد صلاح: كارتيرون فاشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، إن المدير الفني الحالي لفريقه، الفرنسي باتريس كارتيرون رجل فاشل.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة ببرنامج "كورة تريند" بفضائية الحدث، اليوم الخميس:"كارتيرون يُتابع الفريق منذ 3 أو 4 أشهر من السعودية؛ حيث كان هناك مفاوضات واستلم الفريق بعد أفضل مباراة له أمام سيراميكا ولكن يقول المعدل البدني منخفض والفريق في نهاية موسم وينافس على 3 بطولات إذن كارتيرون فاشل".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق:"كارتيرون يبحث عن مبررات للهزيمة الماضية ولكن لو كان قد فاز بالمباراة كان سيخرج ويقول لقد فعلت وفعلت بالفريق".

وأتم صلاح تصريحاته بـ :"جمهور الزمالك ليس "عبيطاً" ويرى الفريق ولو توليت إدارة فريق وقلت أن معدل اللياقة البدني سيء بسبب المدرب السابق أكون مدرباً فاشلاً".

وهُزم الزمالك في مباراته الماضية ـ التي تُعد الأولى تحت قيادة كارتيرون في ولايته الثانية ـ بهدف نظيف أمام نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد أعاد كارتيرون مرة أخرى لقيادة فريقه فنياً ليكون خلفاً لسابقه جايمي باتشيكو الذي تم الاستغناء عن خدماته بداعِ سوء النتائج.