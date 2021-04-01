ردود فعل حماسية من لاعبي منتخب اليد على قرعة أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

أسفرت قرعة أوليمبياد طوكيو لمنافسات كرة اليد التي أُقيمت صباح اليوم الخميس عن وقوع مصر في المجموعة الثانية التي ضمت كلاً من الدنمارك والسويد والبرتغال والبحرين مع اليابان "المنظم".

وكانت لهذه القرعة رد فعل قوي وحماسي لدى لاعبي منتخب مصر الذين أظهروا استعدادهم التحدي وكتابة تاريخ لمصر والحصول على ميدالية.

ونشر أحمد الأحمر قائد منتخب مصر ولاعب الزمالك لكرة اليد تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر كتب فيها قائلا : "قبلنا التحدي".

واختتم تغريدته قائلا "نعم.. نحن نستطيع."

كما كتب علي زين الظهير الأيسر لمنتخب مصر و المحترف في صفوف الشارقة الإماراتي على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً:"الفراعنة جاهزون لكتابة التاريخ"

وغرد ممدوح هاشم لاعب الدائرة بمنتخب مصر و المحترف في صفوف دينامو بوخارست علي حسابه الرسمي على تويتر قائلاً:" قبلنا التحدي وهذا وقت الميدالية".

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد احتل المركز السابع في مونديال اليد 2021.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل 4 فرق من المجموعة الثانية التي تضم مصر ومثلهما من المجموعة الأولي إلى دور الثمانية لاوليمبياد طوكيو التي تقام منافساتها في الفترة من 24 يوليو إلى 7 اغسطس.