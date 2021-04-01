مران الأهلي: انضمام "بواليا".. ومؤازرة الجماهير.. ومحاضرة من"موسيماني" للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض فريق الأهلي، اليوم الخميس، تدريبه الأول على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعداداً لمواجهة نظيره المريخ يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعاين المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي، بيتسو موسيماني، ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مران الفريق؛ إذ تفقد الملعب ومعاينة أرضيته وغرفة ملابس الفريق.

وحرص بيتسو موسيماني، على عقد محاضرة قصيرة للاعبين قبل المباراة أكد خلالها أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد فيها، والالتزام بالتعليمات الفنية؛ لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وحرص موسيماني خلال المران على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بكامل مساحة الملعب؛ إذ شهدت حماسًا كبيرًا من اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية استعداداً لمباراة المريخ.

وانضم باواليا، لبعثة الأهلي في السودان؛ استعداداً لخوض مباراة المريخ بعد تواجده مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا.

وشهد المران خوض حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت إشراف المدرب ميشيل يانكون الذي حرص على تخصيص فقرات متنوعة للثلاثي.

وشهد المران حضور بعض الجماهير المصرية في مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء؛ لمساندة ومؤازرة الفريق.

وخضعت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة المريخ بعدما وصلت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، إلى الخرطوم مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالها السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان ومسئولو نادي المريخ.