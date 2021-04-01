بالمواعيد.. اتحاد اليد يقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن مواعيد أربع جولات مرتقبة من مرحلة الإياب للمنافسة على لقب دوري المحترفين لموسم 2020-2021.

وغير الاتحاد المصري موعد مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الحادية عشرة ضمن دوري المحترفين لتقام في ختام المسابقة.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي في ختام المسابقة يوم الجمعه 16 أبريل على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر في التاسعة مساء.

ويتبقى للزمالك ثلاث مواجهات أخرى بخلاف الأهلي حيث يلتقي مع هليوبوليس يوم الخميس 8 أبريل ومع طلائع الجيش يوم 9 أبريل والطيران 15 أبريل.

بينما يخوض الأهلي ثلاث مواجهات قبل مباراة القمة أمام الزمالك نهاية المسابقة مع كل من الأوليمبي يوم الخميس 8 أبريل وسبورتنج يوم 9 أبريل والزهور يوم 15 أبريل.

ويتساوى الزمالك والأهلي في عدد النقاط لكل منهما 31 نقطة لكن الفريق الأبيض متصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة.

وحال استمرار فريقين في عدد النقاط بعد نهاية المسابقة يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطة، وفي حالة التعادل يحصل الفريقان على نقطتين لكلا منهما.